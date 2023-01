JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique EUR Les prairies inondables du lac de Grand- Lieu abritent de nombreuses espèces d’oiseaux. A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, venez les découvrir! Armés de paires de jumelles, essayer d’observer ces habitants parfois très discrets! contact.faunalis@gmail.com https://www.faunalis.com/ Saint-Mars-de-Coutais

