Journée mondiale des zones humides Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye, samedi 3 février 2024.

Journée mondiale des zones humides Samedi 3 et dimanche 4 février | Visites et animations gratuites pour célébrer la Journée mondiale des zones humides et le lancement de la saison 2024 ! Samedi 3 février, 09h00 Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Samedi 3 et dimanche 4 février de 10h à 18h30 à La Maison du Lac de Grand-Lieu (Bouaye) Visites et animations gratuites. Visites découvertes et projection ciné réservation obligatoire au 02 28 25 19 07 Les créatures de Noria accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T09:00:00+01:00 – 2024-02-03T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:00:00+01:00 – 2024-02-03T11:00:00+01:00

✨ Visite découverte « spéciale Journée mondiale » l’occasion de découvrir le lac de Grand-Lieu en plein hiver et le Pavillon… les pieds dans l’eau ! Point de vue idéal pour observer les oiseaux hivernants et l’écosystème du lac de Grand-Lieu. ✨ Les créatures de Noria approchez les créatures aquatiques fantastiques créées à partir de déchets plastiques ! Ces structures retrouvent leur vie au sein d’une noria, un moulin à eau qui s’auto-alimente… sans perdre une goutte de la précieuse ressource ! ✨ Projection ciné « Résilience Grand-Lieu » « Aujourd’hui, c’est un message d’espoir que je veux faire passer en encourageant à prendre les bonnes décisions. » Convaincu qu’il n’est pas trop tard pour agir, Daniel Brenon associe images et témoignages pour nous faire découvrir le bassin versant de Grand-Lieu et sa beauté, alerter sur son état écologique et poser les enjeux de la ressource en eau. + d’infos maisondulacdegrandlieu.org/journee-mondiale-zones-humides/

Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 19 07 »}]

zones humides journée mondiale des zones humides