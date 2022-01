JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES – MAISON DES ORPELLIERES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Sérignan La journée mondiale des zones humides existe depuis 1977, elle est consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides et célèbre l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar, par 157 pays, le 2 février 1971. A cette occasion, et en collaboration avec l’office du tourisme Béziers Méditerranée et le centre ressources de l’éducation nationale, la maison des Orpellières sera ouverte pendant deux jours afin de sensibiliser le public à cet environnement. Le thème retenu à l’échelon national est « Agir pour les zones humides, c’est agir pour la nature et les humains ». Au programme du week-end : – Balade naturaliste de 14h30 à 16h

* Qu’est-ce qu’une zone humide?

* Quel est sont rôle ?

* Découverte de la biodiversité. – Exposition d’affiches sur les zones humides réalisées par les scolaires de l’agglomération. – Projection un film « Lag’une … Découverte » où vous découvrez le fonctionnement et le rôle d’une zone humide. – Chasse au trésor : « Alice et l’œuf mystérieux ». Ces animations sont gratuites.

