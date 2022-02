Journée Mondiale des Zones Humides – le Lac de la Nette Monmarvès, 20 février 2022, Monmarvès.

Journée Mondiale des Zones Humides – le Lac de la Nette Parking du lac Lac de la Nette Monmarvès

2022-02-20 09:15:00 – 2022-02-20 Parking du lac Lac de la Nette

Monmarvès Dordogne Monmarvès

EUR Dans le cadre de cet événement mondial qui se déroule de fin janvier à fin février, l’Office de Tourisme Portes Sud Périgord vous propose une balade-découverte au bord du lac de la Nette. Cette sortie est accompagnée et commentée par Pierre Bacogne. RDV à 9h15 pour un départ à 9h30.

Une sortie « nature » gratuite, qui s’adresse à tous les publics, enfants et adultes. Prévoir vêtements et chaussures adaptés. Jumelles et bottes fortement conseillées !

