Hérault Cette Journée Mondiale existe depuis 1977. Elle est consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides et célèbre l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar, par 157 pays, le 2 février 1971.

Le thème retenu cette année à l’échelon national est « Il est urgent de restaurer les zones humides ». De nombreux rendez-vous gratuits sont organisés à la Maison des Orpellières à cette occasion : – Exposition

– Stand de découverte et de sensibilisation sur les espèces des zones humides

– Rencontre avec le garde du conservatoire du littoral et animateur Natura 2000

– Atelier de dessin avec création d’affiches de sensibilisation des zones humides

– Exposition d’affiches sur les zones humides réalisées par les scolaires

– Projection du film : Les roselières, habitats emblématiques des zones humides.

Inscription obligatoire pour les ateliers de dessin (Office de Tourisme Béziers Méditerranée).

Inscription obligatoire pour les ateliers de dessin. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 http://beziers-mediterranee.com/ OTBM

