2022-02-23 14:30:00 – 2022-02-23

Saint-Estèphe Dordogne Saint-Estèphe EUR Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides 2022, la thématique mise à l’honneur est “agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature“.

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides ,rendez-vous le mercredi 23 février, à 14h30 au parking du grand étang de Saint-Estèphe (24). Venez enquêtez en eau douce avec le CPIE du Périgord-Limousin. Vous découvrirez les petites bêtes indicatrices de la qualité de l'eau. Sur réservation. +33 5 53 56 23 66

CPIE Périgord-Limousin

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

