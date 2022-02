Journée mondiale des zones humides – Balade nature à Penmarc’h Tréguennec, 19 février 2022, Tréguennec.

Journée mondiale des zones humides – Balade nature à Penmarc’h Rue des câbles sous-marins Patking du Conservatoire du Littoral Tréguennec

2022-02-19 – 2022-02-19 Rue des câbles sous-marins Patking du Conservatoire du Littoral

Tréguennec Finistère Tréguennec

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, Steven, guide nature à la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud vous propose une balade nature dans les marais de Lescors à Penmarc’h. Le but : sensibiliser les participants à la conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

Promenade de 4 km. Prévoir les bottes.

+33 7 88 09 14 01 http://animation.nature@ccpbs.fr/

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, Steven, guide nature à la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud vous propose une balade nature dans les marais de Lescors à Penmarc’h. Le but : sensibiliser les participants à la conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

Promenade de 4 km. Prévoir les bottes.

Rue des câbles sous-marins Patking du Conservatoire du Littoral Tréguennec

dernière mise à jour : 2022-01-31 par