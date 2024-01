Journée mondiale des zones humides avec la MEV Journée mondiale des zones humides avec la MEV Vaires-sur-Marne, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de à

.Tout public. gratuit

Inscription et renseignements : jacques.d77360@outlook.fr

Une balade pour découvrir le plan d’eau de Vaires-sur-Marne et sa biodiversité.

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, venez découvrir une mégaphorbiaie et en apprendre plus sur les zones humides, leurs rôles clefs et la faune et flore qu’elles habitent.

Journée mondiale des zones humides avec la MEV Rue des Mésanges 77360 Vaires-sur-Marne

Contact : https://www.agglo-pvm.fr/fileadmin/medias/Publications/Environnement/Flyer_MEV_Janv-Mars_2024_WEB.pdf

Adrien Plaud