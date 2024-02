Journée mondiale des zones humides au Marais de Beauchamp Arles, mercredi 28 février 2024.

Journée mondiale des zones humides au Marais de Beauchamp Arles Bouches-du-Rhône

En hiver, ce joyau de la nature aux portes d’Arles devient le dortoir favori de nombreuses espèces d’oiseaux cormorans, aigrettes et hérons se rassemblent et offrent un spectacle saisissant au petit matin

Parcourez les chemins avec un garde du site et découvrez son avifaune exceptionnelle.

Activités pour adultes et enfants à partir de 8 ans.



Le cheminement se fera sur un sentier de 2km avec racines. .

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28 12:00:00

Marais de Beauchamp

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

