JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Agde, 29 janvier 2022, Agde.

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Agde

2022-01-29 – 2022-01-29

Agde Hérault Agde

L’ ADENA à Agde vous propose de comprendre la gestion d’un espace naturel protégé à travers la gestion des roselières et leur importance pour l’homme. Au travers d’une exposition à la journée (9h-17h) et de deux visites guidées au cœur de la réserve, venez découvrir ce milieu si singulier et les trésors qu’il renferme.

L’ADENA vous propose de comprendre les roselières et leur rôle dans la gestion des eaux. Au travers d’une exposition à la journée (9h-17h) et de deux visites guidées au cœur de la réserve, venez découvrir ce milieu si singulier et les trésors qu’il renferme.

+33 4 67 01 60 23

L’ ADENA à Agde vous propose de comprendre la gestion d’un espace naturel protégé à travers la gestion des roselières et leur importance pour l’homme. Au travers d’une exposition à la journée (9h-17h) et de deux visites guidées au cœur de la réserve, venez découvrir ce milieu si singulier et les trésors qu’il renferme.

Agde

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE