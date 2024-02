Journée mondiale des zones humides à l’Ilon Arles, dimanche 25 février 2024.

Journée mondiale des zones humides à l’Ilon Arles Bouches-du-Rhône

En cette matinée hivernale, venez découvrir les secrets de son marais dans le cadre des Journées mondiales des zones humides.

À la découverte de la Réserve naturelle régionale de l’Ilon et de son marais relictuel. L’activité est proposée par Delphine Haas de la structure Parc naturel régional des Alpilles

La Réserve naturelle régionale de l’Ilon, créée en 2012 et gérée par le Parc naturel régional des Alpilles, est un espace remarquable à la fois constitué de marais, de forêts anciennes et d’anciens coussouls de Crau. On y côtoie de nombreuses espèces, animales et végétales, qui en font un site exceptionnel en plein cœur du Triangle d’Or de la Biodiversité.

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche adaptées à la météo, de l’eau ainsi que des jumelles. .

Chemin de Barbegal à l’Ilon

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00



L’événement Journée mondiale des zones humides à l’Ilon Arles a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme d’Arles