Bouches-du-Rhône Les JMZH célèbrent chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides le 2 février 1971 en Iran, dont Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, fut l’un des principaux instigateurs.



Plusieurs animations seront proposées au cours de la journée pour découvrir le domaine mais aussi l'utilité et l'importance des zones humides. Au programme de cette journée, des visites, des conférences, des projections ainsi que divers ateliers. Le programme détaillé sera prochainement disponible en téléchargement. La Tour du Valat ouvrira ses portes au public dimanche 5 février 2023 dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH).

