Journée mondiale des zones humides à la Palissade Arles, 1 février 2020, Arles. Journée mondiale des zones humides à la Palissade Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36 Arles

2020-02-01 09:00:00 09:00:00 – 2020-02-02 17:00:00 17:00:00 Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36

Arles Bouches-du-Rhône Le dimanche 2 février 2020 de 10h30 à 12h :

A la découverte de la biodiversité du sentier du Clos d’Argent, bordant le dernier méandre du Rhône avant son embouchure.

Visite guidée gratuite sur réservation au 04.42.86.81.28

A l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, le dimanche 2 février 2020 de 10h30 à 12h, une visite guidée gratuite vous sera proposée. palissade@parc-camargue.fr +33 4 42 86 81 28 https://www.palissade.fr/

A la découverte de la biodiversité du sentier du Clos d’Argent, bordant le dernier méandre du Rhône avant son embouchure.

Visite guidée gratuite sur réservation au 04.42.86.81.28

Le site sera ouvert tout le week-end de 9h à 17 pour le public individuel ou familial (entrée 3€) Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36 Arles

