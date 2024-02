JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2024 FRANCON Francon, samedi 10 février 2024.

L’association organise le Samedi 10 février 2024 à 14h la salle des fête de Francon une animation sur la commune de Francon en lien avec les zones humides. En effet, l’association à encadré un travail d’étudiants de l’AgroToulouse sur le diagnostic hydro-écologique de la zone humide de La Barthe sur la commune de Francon. Ainsi, nous organisons dans le cadre de la restitution de ce travail une demie journée en 2 temps :

• à partir de 14h des activités ludiques sur les zones humides animation autour de la fresque des zones humides (grand public 15 ans et plus) et animations pour le jeune public

• à partir de 17h30 conférence débat sur la restitution du travail des étudiants

Cette animation s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides 2024 https://www.jagispourlanature.org/activite/journee-zone-humide .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10

FRANCON 51 Route du Fousseret

Francon 31420 Haute-Garonne Occitanie coteaux.lougebernes@gmail.com

