Journée mondiale des Sourds : rencontre avec Marie-Laure Saurel

Le jeudi 21 septembre 2023, 19h00 à 20h30, Bibliothèque Saint-Éloi Paris.

En présence d’interprètes LSF/FR. En écho à la Journée mondiale des Sourds, la bibliothèque invite Marie-Laure Saurel, interprète en Langue des Signes Française et en français, pour une soirée autour de son roman Les mains bavardes et les oreilles barrées.

La surdité, différence multiple, complexe, toujours associée au handicap, interroge la relation à l’autre par la communication empêchée et fait peur, alors même que la Langue des Signes fascine.

Les injonctions normatives à maîtriser la parole orale pour acquérir son humanité ainsi que des clichés et préjugés ancestraux impactent les personnes sourdes tout au long de leur vie. L’entendant effrayé par la surdité en devient au mieux maladroit au pire maltraitant envers les personnes sourdes sans en avoir conscience.

Les mains bavardes et les oreilles barrées tente, avec humour et légèreté, au travers d’anecdotes de la vie d’une interprète en Langue des Signes et un faisceau de personnages sourds, de faire découvrir ce monde fascinant du silence et la Langue des Signes, de déconstruire les préjugés et de changer ainsi le regard de son lecteur sur la surdité. En cela c’est un récit militant et une invitation à considérer autrement la différence.

