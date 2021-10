Amilly CHAM Amilly, Loiret Journée Mondiale des Soins Palliatifs au CHAM CHAM Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Journée Mondiale des Soins Palliatifs au CHAM CHAM, 9 novembre 2021, Amilly. Journée Mondiale des Soins Palliatifs au CHAM

CHAM, le mardi 9 novembre à 09:30

Stand d’information et d’échanges avec l’équipe mobile des soins palliatifs sur le 5ème plan de développement des soins palliatifs et les dernières lois en vigueur. Journée Mondiale des Soins Palliatifs au CHAM CHAM 658 RUE DES BOURGOINS 45200 AMILLY Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T09:30:00 2021-11-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu CHAM Adresse 658 RUE DES BOURGOINS 45200 AMILLY Ville Amilly lieuville CHAM Amilly