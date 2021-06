Journée Mondiale des Réfugiés Rocher de Palmer, 20 juin 2021-20 juin 2021, Cenon.

Journée Mondiale des Réfugiés

Rocher de Palmer, le dimanche 20 juin à 13:30

En partenariat avec SOS Méditerranée, association européenne de sauvetage des migrants en haute mer, le Rocher vous propose la projection du film Numéro 387, disparu en Méditerranée, en présence de la réalisatrice Madeleine Leroyer. Les fragments d’une lettre d’amour, quelques photos de famille, un sweat à capuche taille 36, voilà ce qui reste du migrant « Numéro 387 » disparu au large des côtes libyennes. Le naufrage a eu lieu le 18 avril 2015, faisant un millier de victimes, tragédie la plus meurtrière en Méditerranée depuis la seconde guerre mondiale. Cette (en)quête de plus de trois ans fait se croiser les chemins des chercheurs, des familles, des témoins et des rescapés, dont les voix et les visages rendent présents les destins des disparus. La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice et d’un concert du groupe Miksi, composé de musiciens réfugiés à Bordeaux.

Entrée libre et gratuite. Inscription recommandée.

Parce qu’on ne choisit pas de naître au mauvais endroit, et parce que l’entraide est un pilier de notre humanité : une journée au Rocher de Palmer consacrée aux réfugiés.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



