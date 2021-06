Journée Mondiale des Réfugié.e.s aux Cinq Toits Les Cinq Toits, 20 juin 2021-20 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 juin 2021

de 14h à 19h

gratuit

Dimanche 20 juin, venez célébrer la journée mondiale des réfugié.e.s aux Cinq Toits ! En cette journée particulière, venez découvrir les nombreux talents des personnes exilées. Au programme : concerts, expositions, ateliers, animations. Une bonne occasion d’apprendre et d’échanger autour des thèmes de la migration dans un lieu convivial et chaleureux.

“ ” & “ ́ ” ’

« Édition Originale” est un dispositif artistique destiné à la réalisation d’un carnet graphique intime, conçu et façonné entièrement par des mineurs non accompagnés. Les traumatismes vécus au cours du parcours d’exil, l’isolement, les ruptures identitaires, culturelles et affectives ainsi que les conditions de vie désastreuses auxquelles ils sont confrontés engendrent stress, perte de repères et épuisement physique. La fabrication de ce “cahier” est le levier pour activer le processus de création et la confiance dans la capacité à faire.

“Portraits figurés” – Ces ateliers de médiation art-plastique s’articulent autour du portrait et de l’auto représentation. Réalisés avec les femmes du centre d’hébergement d’urgence des Cinq Toits, le programme de ces ateliers est libre et s’adapte en fonction des personnes accompagnées et de leur réaction, au fil des séances. Les “profils” déclinés grâce à l’utilisation de plusieurs techniques composent, au fur et à mesure, l’autoportrait. Le passage du tracé du profil, au dessin du visage et de la représentation globale de la silhouette, permettent d’apprivoiser et de se réapproprier l’image de son corps propre.

“ ’ ” ’

Mise en perspective du travail de deux photographes Abdul Saboor et Quentin Guiton, cette exposition retrace différents parcours de migration

&

’ ( )

Pooya Alinia, né en 1986 à Téhéran, Iran, est compositeur, arrangeur et musicien spécialisé en guitare classique. Il est également pianiste et instrumentiste. Il étudie à l’Université de musique de Téhéran, puis enseigne la guitare classique, le piano et le solfège pendant 10 ans. Il se spécialise dans la composition pour le cinéma et le théâtre et remporte de nombreux prix dans divers festivals. Il collabore également avec de nombreux chanteurs en Iran, avec lesquels compose et arrange leurs albums. Arrivé en France en décembre 2019, il est membre de l’atelier des artistes en exil.

́

Concert de musique hip-hop

́

Ancien résident des Cinq Toits, Jelesawi contera son hymne à la liberté

N

“ ”

Réalisateur, artiste somalien, MD résidant aux Cinq Toits, présentera son documentaire ce dimanche 20 juin. 37 minutes pour s’émouvoir, rire, apprendre et mieux comprendre le chemin des réfugiés et demandeurs d’asile depuis leur pays d’origine jusqu’à l’Europe

&

Un samedi ou dimanche par mois, La Table du RECHO rassemble autour de sa table 12 résidents du centre d’hébergement Les Cinq Toits et 12 personnes extérieures, pour cuisiner ensemble un buffet pour 80 personnes qui sera ensuite vendu à prix libre le soir même.

Le but ? Se réunir et se rencontrer grâce à la cuisine, un langage universel qui rassemble.

Encadré par des chef.fe.s et des bénévoles, vous aurez deux heures pour exprimer vos talents culinaires !

Vous pourrez gagner des jetons à dépenser à l’épicerie : à vous et votre équipe de gérer vos ressources et votre budget !

Poussez la porte des Cinq Toits, venez rencontrer et partager un moment avec les habitants des Cinq Toits !

Déroulé de l’atelier :

15h00 – Arrivée des des participants et visite des activités culinaires des Cinq Toits

15h45-18h30 – On cuisine tous ensemble !

18h30-19h00 – Mise en place du buffet

19H00 – On accueille nos convives et on dîne tous ensemble !

Atelier gratuit I Sur inscription : https://www.helloasso.com/…/atelier-de-cuisine-20-06

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LE PROJET ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Les Cinq Toits

Poursuivant la démarche initiée par Les Grands Voisins, l’Association Aurore porte un nouveau projet d’innovation sociale et de mixité dans le 16e arrondissement, en partenariat avec la coopérative Plateau Urbain et les quarante structures installées dans les locaux.

Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie, découvrez un lieu de vie en constante évolution. Près de cinq cent hommes, femmes et enfants partagent un quotidien singulier au sein d’un centre d’hébergement. Venus d’ici ou d’ailleurs, ils sont réfugiés, demandeurs d’asile, travailleurs sociaux, voisins, associations, entrepreneurs, artisans et artistes. Pour quelques temps, ils construisent ensemble un projet : celui de faire vivre un espace ouvert à tous fondé sur l’hospitalité et la rencontre.

Entrez, écoutez, et participez à l’écriture de cette histoire inattendue.

Les Cinq Toits : un lieu de vie

Près de 350 personnes vivent et dorment aujourd’hui dans le centre. Merci de rester attentifs aux règles du site et de respecter la tranquillité des habitant

Événements -> Autre événement

Les Cinq Toits 51 Boulevard Exelmans Paris 75016

9 : Exelmans (155m) 9, 10 : Michel-Ange – Molitor (311m) 62 – Exelmans 88 – Exelmans PC – Versailles Exelmans 42 – Versailles Exelmans C – Pont du Garigliano T3a – Pont du Garigliano



Contact :Les Cinq Toits bonjour@lescinqtoits.fr https://lescinqtoits.fr/ https://www.facebook.com/LesCinqToits

Événements -> Autre événement Étudiants;Solidaire;Musique;Cinéma;Expos;Plein air;En famille

Date complète :

2021-06-20T14:00:00+02:00_2021-06-20T19:00:00+02:00

Les Cinq Toits