JOURNEE MONDIALE DES OCEANS ECOLE-MUSEE

JOURNEE MONDIALE DES OCEANS ECOLE-MUSEE, 8 juin 2022, . JOURNEE MONDIALE DES OCEANS ECOLE-MUSEE

2022-06-08 – 2022-06-08 Lors de ces journées de mobilisation et de sensibilisation, des activités et des initiatives sont proposées dans le monde entier pour appeler à une gestion durable des ressources marines mais aussi pour souligner à quel point l’océan est essentiel à la vie sur Terre. Entrée libre. ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 00 30 Lors de ces journées de mobilisation et de sensibilisation, des activités et des initiatives sont proposées dans le monde entier pour appeler à une gestion durable des ressources marines mais aussi pour souligner à quel point l’océan est essentiel à la vie sur Terre. Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville