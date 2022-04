Journée Mondiale des Océans

Journée Mondiale des Océans, 8 juin 2022, . Journée Mondiale des Océans

2022-06-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-08 18:00:00 18:00:00 A l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, rendez-vous au Phare de Carteret où l’Office de Tourisme du Cotentin vous propose une conférence de l’association APP2R (Association pour une pêche à pied durable et respectueuse de la ressource). Nous aborderons :

– la réglementation de pêche à pied de loisir,

– les techniques de pêche durable,

– le rôle que joue l’estran avec une présentation des différents milieux marins présent sur notre côte,

– Des documents sur la réglementation seront à disposition, des jeux sur la pêche à pied seront animés au stand pour les plus petits,

– Divers stands seront présents à cette occasion. Également un stand des Affaires Maritimes :

Découvrez les missions des Affaires Maritimes de la Manche sur le thème de la "Gestion de la ressource" (contrôle de la pêche, mesures de gestion…). Et stand Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin : venez découvrir cette association qui étudie les Grands dauphins de nos côtes depuis 1997, une population exceptionnelle en France !

dernière mise à jour : 2022-04-23

