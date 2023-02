Journée mondiale des intelligences animales à la Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’industrie, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre

Découvrir les vertus de la médiation animale avec les perroquets, mieux connaître les comportements et les secrets des requins, savoir à quoi pensent les abeilles… C’est le nouveau cycle de conférences passionnantes proposées à l’occasion de la 5ème édition de la Journée mondiale des intelligences animales le samedi 4 février prochain à la Cité des sciences et de l’industrie.

La Journée mondiale des intelligences animales, dont c’est la 4e édition, est organisée à l’initiative de Yolaine de la Bigne, journaliste et autrice engagée, créatrice de l’Université d’été de l’animal et du site L’animal et l’homme. Cette journée est ouverte à tou·tes et sera retransmise sur la chaîne Youtube de la Cité, avec la possibilité pour chacun d’interagir.

«Le domaine de recherche sur les intelligences animales est infini puisqu’il parle de la vie. L’animal nous interroge sur le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes en train de détruire. Et dans notre société de plus en plus hors-sol, les animaux nous apportent une poésie et une ouverture de pensée de plus en plus nécessaires. Pour ne pas dire vitales ! » déclare Yolaine de la Bigne.

À noter qu’à l’occasion de cette journée, une table ronde sera également proposée avec des auteur·ices du livre collectif « L’animal médecin », dont la sortie est prévue quelques jours avant, le 24 janvier 2023 !

Programme

11h-12h30 : à la rencontre des requins (conférence suivie d’une séance de dédicace)

Mal compris, mal aimés, les requins sont pourtantdes animaux fascinants dont nous commençons à Sarano nous plonge à leur rencontre, les yeux dans les yeux, librement, pour tenter de les « co-naître » afin de les comprendre sans a priori et leur laisser la place dont ils ont besoin et qui nous est indispensable.

Océanographe et ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau, François Sarano est un grand défenseur de la faune marine, spécialiste notamment des cachalots. Fondateur de l’association Longitude 181, il s’est donné pour mission de réhabiliter l’image des requins victimes d’un massacre sans précédent.

12h30-13h : dédicace des livres de François Sarano dont le dernier, « Au nom des requins »

(Actes sud)

14h30-15h15 : la médiation animale avec les perroquets

On connaît les succès de la médiation animale avec des chiens ou des chevaux, moins avec des perroquets. C’est l’étonnante spécialité d’Hélène de Vallombreuse qui nous expliquera comment travailler et communiquer avec des êtres aussi différents de nous et quels sont les bienfaits de la relation homme/animaux.

Trapéziste au cirque Fratellini avec des perroquets, Hélène de Vallombreuse a donné des spectacles et travaillé pour le cinéma avec ses oiseaux avant de se passionner pour la communication entre l’homme et l’animal. Elle enseigne à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et a créé un lieu unique en France, La Plume de Vallombreuse dans le Gâtinais, pour des animations de médiation animale avec ses perroquets.

15h15-16h45 : à quoi pensent les abeilles ? (conférence suivie d’une séance de dédicace)

Depuis près d’un siècle de recherches sur l’intelligence de ces insectes, nos connaissances scientifiques sont autant de pistes pour protéger la pollinisation et la biodiversité. Une conférence pour changer de regard sur ces animaux qui ne sont finalement pas si différents de nous et n’ont de petit que leur taille.

Chercheur au CNRS, spécialisé dans l’étude de l’intelligence des insectes, Mathieu Lihoreau a travaillé tour à tour sur la communication des fourmis, la personnalité des blattes, les votes des mouches, l’apprentissage des abeilles et leur vie intime. Aujourd’hui, il dirige une équipe de recherche à Toulouse qui explore leur capacité à s’orienter à travers les paysages.

16h45- 17h : dédicace du livre de Mathieu Lihoreau « A quoi pense les abeilles »? (Humensciences)

17h-18h30 : l‘animal médecin (table ronde suivie d’une séance de dédicace)

Éléphants, primates, insectes ou oiseaux connaissent les pouvoirs des plantes, des écorces ou des mousses. Comment se transmettent-ils ces savoirs ? Notre médecine aurait-elle été créée par les chamanes, sorciers et guérisseurs à partir de leurs observations d’animaux ? Cette science nouvelle qu’est la zoopharmacognosie explore des horizons vertigineux et, à l’heure du bouleversement écologique, nous rappelle que la culture et la médecine sont partagées par les autres êtres qui peuplent notre planète.

Table ronde avec des contributeurs du livre collectif sur l’animal médecin, publié le 4 février 2023 à l’occasion de la Journée mondiale des intelligences animales : Benoit Grison, biologiste et chercheur en sciences cognitives à l’Université d’Orléans ; Rémy Marion, réalisateur et auteur spécialisé dans les régions polaires ; Laurence Paoli, auteure spécialisée dans l’Environnement et le lien homme/animal et Aïna Queiroz, biologiste

18h30-19h : dédicace du livre « L’animal médecin », livre collectif de 10 contributeur.ices, dirigé par Violaine de la Bigne (Leduc).

Les conférences sont animées par Yolaine de la Bigne. Les interviews et podcasts des conférenciers sont à découvrir sur le site L’animal et l’homme et la chaîne Youtube Les intelligences animales.

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Contact : https://www.lanimaletlhomme.com/

