Anglet

Journée mondiale des donneurs de sang
Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier
Anglet

2022-06-14 15:00:00 – 2022-06-15 19:00:00

Collecte de sang organisée par l'Etablissement Français du Sang, à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang.
+33 800 74 41 00

Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier Anglet

