Le jeudi 7 octobre 2021

Le bien-être en élevage urbain La Ferme de Paris participe à la programmation de la Fête de l’animal en ville avec une vidéoconférence dédiée au bien-être des animaux en élevage urbain le jeudi 7 octobre de 15h30 à 17h00. Pour y participer, inscrivez vous ICI. Nous vous enverrons un mail de rappel quelques jours avant. Le jour de la vidéoconférence cliquer ICI pour nous rejoindre. Animations -> Autre animation La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

