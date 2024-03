Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, samedi 30 mars 2024.

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Les Étincelles du Palais de la découverte vous accueillent le samedi 30 mars 2024, dans des conditions privilégiées pour les personnes autistes. Samedi 30 mars, 10h00 Les Étincelles du Palais de la découverte L’entrée est gratuite pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs (jusqu’à 4 accompagnateurs exceptionnellement). Réservation obligatoire : allez sur la billetterie et entrez le code « TOUSENBLEU24 »

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Gratuité pour la personne autiste et 4 accompagnateurs avec le code promo « TOUSENBLEU24 »

Le planétarium : des séances au planétarium où tout le monde est le bienvenu ! (programme détaillé à venir)

Des animations adaptées (programme détaillé à venir)

Un accueil spécifique : accueil dans le hall, habillés en bleu et avec des bracelets bleus, prêts de matériel sensoriel.

Prochainement, un nouveau scénario social sur les Etincelles pour vous aider à préparer votre visite.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

