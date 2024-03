Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 30 mars 2024.

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme La Cité des sciences et de l’industrie vous accueille le samedi 30 mars 2024, dans des conditions privilégiées pour les personnes autistes et avec un programme spécifique d’animations et de visites. Samedi 30 mars, 09h00 Cité des sciences et de l’Industrie L’entrée est gratuite pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs (jusqu’à 4 accompagnateurs exceptionnellement). Réservation : allez sur notre billetterie et entrez le code « TOUSENBLEU24 »

Gratuité pour la personne autiste et 4 accompagnateurs avec le code promo « TOUSENBLEU24 »

La Cité des enfants

A 9h30 et à 11h15 à la Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans, la jauge sera réduite pour limiter la surcharge sensorielle.

L’âge limite est repoussé à 10 ans pour la 2-7 ans ; à 15 ans pour la 5-12 ans.

Le planétarium : lancement du programme Ciel pour tous, pour des séances au planétarium où tout le monde est le bienvenu !

Des animations adaptées (programme détaillé sur la page de l’évènement)

Des visites accompagnées sur nos expositions (sur réservation)

En savoir plus sur l’autisme : de 10h à 14h, retrouvez le CRAIF et la Cité de la santé dans le hall pour répondre à vos questions, proposez des ressources sur l’autisme, …

Un accueil spécifique : file d’attente dédiée, accueil dans le hall, habillés en bleu et avec des bracelets bleus, prêts de matériel (casques anti-bruit, timer, lunettes de soleil, couverture lestée).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 02 42 71 »}, {« type »: « email », « value »: « info.handicap@universcience.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

