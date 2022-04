Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

* Gratuité pour la personne autiste et 4 accompagnateurs, en réservant avec le code promo « **TOUSENBLEU22** » La Cité des enfants * A 9h30 à la Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans, la jauge sera réduite pour limiter la surcharge sensorielle. * A la Cité des enfants 2-7 ans, l’âge limite est repoussé à 10 ans. Le planétarium : les séances auront un discours de sensibilisation à l’autisme Des animations adaptées * « Les mystères du sable » à 14h et 15h * « La mémoire en question » à 16h Des visites accompagnées sur nos expositions pour les familles : le matin. Des visites de présentation des outils, espaces et expositions pour les relais (professionnels et aidants) : l’après-midi + le mercredi 6 avril après-midi Une visite de la Cité de la santé à 14h Retrouvez-nous grâce à une file d’attente dédiée, un accueil spécifique dans le hall, nous serons habillés en bleu et avec des bracelets bleus. Nous pouvons vous prêter des casques anti-bruit.

L’entrée est gratuite pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs (jusqu’à 4 accompagnateurs exceptionnellement). Réservation : allez sur notre billetterie et entrez le code « TOUSENBLEU22 ».

La Cité des sciences et de l’industrie vous accueille le 2 avril, dans des conditions favorables et adaptées pour les personnes autistes,avec un programme spécifiques d’animations et de visites. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

