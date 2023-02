JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRES Foyer protestant Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Rencontre préparée par des femmes chrétiennes de Taïwan. Le but de cette célébration est d’aider les femmes et les enfants de Taïwan. Vous découvrirez ce pays et ses spécialités culinaires.

Participation libre. +33 6 74 45 34 07 Foyer protestant 13 Rue Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

