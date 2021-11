Hellemmes Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes, Nord Journée mondiale de lutte contre le sida – 1/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

[http://www.cipd-oxygene.fr](http://www.cipd-oxygene.fr)ueil 10h – 12h : Conférence « On en est on ? » + Prévention + Dépistage rapide Avec la commune d’Hellemmes, son CCAS et le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) Oxygène Plus d’infos : www.cipd-oxygene.fr ou 03 20 95 12 59

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Le mercredi 1er décembre , espace des Acacias, place Hentgès,est organisé la Journée mondiale de lutte contre le sida Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Place Hentgès Hellemmes Hellemmes Nord

