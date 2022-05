JOURNEE MONDIALE DE L’OCEAN Boulogne-sur-Mer, 8 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer Venez fêter la Journée Mondiale de l’Océan à Nausicaá !

Le 8 juin, c’est la Journée Mondiale de l’Océan. Chaque année, Nausicaá propose de célébrer cette journée en préparant un programme d’activités pour sensibiliser à l’environnement marin. La journée, officialisée par les Nations Unies en 2009, s’organise dans 70 pays sur les 5 continents et sa coordination est entre les mains du Réseau Océan Mondial dont Nausicaá est membre fondateur.

Cette année, les événements à Nausicaá se dérouleront les vendredi 7 et samedi 8 juin 2019.

VENDREDI 7 JUIN, de 9h30 à 16h30 : Rendez-vous au Village « Journée Mondiale de l’Océan » devant l’entrée de Nausicaá ! (événement gratuit)

Au programme, des jeux et des activités de sensibilisation à l’environnement proposés et animés par les élèves du lycée Giraux-Sannier et l’IME Mont Soleil et l’exposition des travaux réalisés par le collège Albert Camus.

Avec le projet « j’aime ma plage », plusieurs classes ont pris conscience des problèmes liés à la pollution plastique lors notamment de ramassage des déchets sur la plage. En témoignent l’exposition sur les déchets et sur une meilleure gestion de notre consommation de l’école Bucaille et le tract de sensibilisation à la problématique des pailles en plastique par l’école Alain Fournier.

Avec l’animation « Parlons d’Océan » venez partager votre histoire avec l’Océan, réagir au thème du jour et questionner votre lien à l’Océan, ce qu’il vous apporte et ce que vous lui rendez.

Participez à la grande enquête nationale proposée par l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée, le Muséum national d’Histoire naturelle, Océanopolis, Ifremer et Nausicaá pour mieux faire connaitre vos préoccupations concernant l’océan et alerter les décideurs.

L’Asso Nature Libre du Réseau Océan Mondial Hauts-de-France s’associe à Nausicaá pour accueillir le grand public autour d’ateliers ludiques !

VENDREDI 7 JUIN ET SAMEDI 8 JUIN : GIRAUX fait son show et explore le voyage en haute mer ! (événement à l’intérieur de Nausicaá, soumis à billetterie)

Les élèves du Lycée Giraux-Sannier de la section UNSS « Art danse » présenteront une restitution de leur travail de l’année sur l’océan sous toutes ses formes. Ce projet pluridisciplinaire allie musique et danse et associe le Français et la SVT.

– Vendredi 7 juin, les visiteurs de Nausicaá seront accueillis dès 9h30 par de la danse, puis ils retrouveront les danseurs sur le parcours de visite avec différents tableaux. Un final est proposé à 11h et à 15h15 devant la grande baie de l’exposition « Voyage en Haute Mer ».

– Samedi 8 juin en matinée, le final est prévu à la grande baie à 12h !

VENDREDI 7 JUIN à 11h15 : Rencontre avec Fred COURANT – L’Esprit Sorcier au Forum « Des Rivages et des Hommes » (événement à l’intérieur de Nausicaá, soumis à billetterie)

Surtout connu sous le diminutif de Fred dans l’émission « C’est pas Sorcier » , Fred COURANT est le rédacteur en chef et présentateur des émissions du site internet L’Esprit Sorcier lancé en octobre 2015. L’Esprit Sorcier est un média éducatif qui donne à chacun des clés pour mieux comprendre notre monde !

SAMEDI 8 JUIN : Animations Mr.Goodfish (événement à l’intérieur de Nausicaá, soumis à billetterie)

Voyagez au cœur de la filière des produits de la mer et découvrez les méthodes de pêches et des métiers passionnants avec Mr.Goodfish.

VENDREDI 7 JUIN ET SAMEDI 8 JUIN : Exposition « Lieux, pratiques et paroles de pêcheurs de loisir dans le Boulonnais »

Dans le hall de Nausicaá (événement à l’intérieur de Nausicaá, soumis à billetterie)

