Journée Mondiale de l’Environnement Saintes-Maries-de-la-Mer, 5 juin 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Journée Mondiale de l’Environnement Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue De la République Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-06-05 – 2022-06-05 Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue De la République

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

ADDEC est une association fondée par des amoureux de la Camargue, de ses traditions, de sa culture, de l’environnement et de savoir vivre.

Son objet est de veiller, protéger, défendre et valoriser le patrimoine naturel et culturel de Camargue.

+33 4 90 97 80 05 http://www.lessaintesmaries.fr/

