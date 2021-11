Cabourg Cabourg 14390, Cabourg Journée mondiale de l’enfance Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: 14390

Cabourg

Journée mondiale de l'enfance Cabourg, 20 novembre 2021, Cabourg.

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 Esplanade des villes jumelées (derrière l'office de tourisme)

Cabourg 14390 À l’occasion de l’obtention du label “Ville amie des enfants” décerné par l’UNICEF, Cabourg se part de bleu et vous invite à une journée d’animations consacrées aux droits des enfants ! Ateliers ludiques, jeux et activités sportives seront au rendez-vous. Ouvert à tous.

Petite restauration sur place au profit de l'UNICEF.

+33 2 31 06 20 00

Petite restauration sur place au profit de l’UNICEF. Esplanade des villes jumelées (derrière l’office de tourisme) Cabourg

