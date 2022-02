Journée mondiale de l’eau Visite de la station d’épuration de Lisieux Lisieux, 19 mars 2022, Lisieux.

Journée mondiale de l’eau Visite de la station d’épuration de Lisieux S.I.T.E Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux (Station d’épuration) 189 Boulevard Herbet Fournet Lisieux

2022-03-19 14:00:00 – 17:30:00

Lisieux Calvados

D’où vient l’eau du robinet, où va-t-elle ? Le service Eaux Sud Pays d’Auge de l’Agglomération Lisieux Normandie, vous propose de visiter la station d’épuration de Lisieux et de répondre à vos questions. Vous pourrez ainsi découvrir le cycle domestique de l’eau tout en et de sensibiliser petits et grands à la préservation des milieux naturels.

