Pour la journée mondiale de l’eau, portes-ouvertes au barrage du Gast, visites guidés du barrage du Gast à 10h30, 14h et 15h30. Présentation de la nouvelle exposition, présentation de l’activité apicole au barrage par M. et Mme Brionne, apiculteurs, verger conservatoire par l’Association Les Croqueurs de pommes, présentation de la réserve ornithologique par le GON. (à confirmer). Possibilité de randonner autour du site et de pique-niquer. Sans réservation.

iibs@manche.fr https://goo.gl/maps/L3iK64fEQd7ToGAWA

