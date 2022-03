Journée mondiale de l’eau – Rencontre avec Stéphanie REISS Saint-Aubin, 18 mars 2022, Saint-Aubin.

Journée mondiale de l’eau – Rencontre avec Stéphanie REISS Moulin de Poyaller 416 Rte du Moulin Saint-Aubin

2022-03-18 15:00:00 – 2022-03-18 16:00:00 Moulin de Poyaller 416 Rte du Moulin

Saint-Aubin Landes Saint-Aubin

EUR 0 0 A l’occasion de la journée mondiale de l’Eau, Le Plumier d’Eugénie et les éditions du Seuil vous invitent à rencontrer Stéphanie Reiss.

Ingénieure et photographe, fascinée par cet élément, Stéphanie lui rend hommage dans un magnifique livre.

Pour accentuer le travail “poétique” cette rencontre aura lieu au Moulin de Poyaller, lieu en osmose avec l’Eau et aussi parc animalier.

L’entrée est libre et gratuite dans les respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 5 58 97 73 84

Le plumier d’Eugénie

Moulin de Poyaller 416 Rte du Moulin Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-03-14 par