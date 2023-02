JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Du 22 au 24 mars 2023 les Nations Unies se rassemblent à New York autour des enjeux de l’eau pour faire un bilan des actions de la communauté internationale et des efforts à poursuivre. La dernière conférence de l’ONU sur ces enjeux date de 1977. Le rendez-vous est historique et Montpellier s’empare de ces problématiques avec un programme unique : • Journée de sensibilisation à destination des scolaires au Corum, palais des Congrès pour accompagner les plus jeunes générations face aux défis à relever.

• Une conférence grand public « Ressources en eau : ça se complique ! » pour donner les clés des compréhension des grands enjeux avec un panel éclectique de spécialistes scientifiques, d'élus et de gestionnaires. ! INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE !

