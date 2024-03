Journée Mondiale De L’Eau centre de traitement des eaux Évreux, vendredi 22 mars 2024.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau le 22 mars prochain, des visites du Centre de Traitement des Eaux Usées de Gravigny et de l’Unité de Traitement d’Eau Potable d’Arnières-sur-Iton sont organisées.

Visites d’1h30 par groupes de 15 personnes (ouvertes aux enfants accompagnés et PMR), à partir de 9h, 10h30 (dernier départ) et 13h30, 15h (dernier départ)

Rendez-vous devant l’UTEP, rue de Chenappeville à Arnières-sur-Iton.

Stationnement obligatoire sur les places de parking devant le site (sur inscription et présentation de la pièce d’identité)

Détail de la visite :

Présentation extérieure du site avec les différents ouvrages

Projection du film de présentation du cycle de l’eau + UTEP

Présentation du fonctionnement des différents ateliers

A noter accès aux zones techniques interdit pour des raisons de sécurité.

Visite du Centre de Traitement des Eaux Usées (CTEU) :

Visites guidées d’une durée d’1h45, par groupe de 25 personnes à 9h, 10h15, 11h30, 13h30, 14h45 et 16h.

Rendez-vous devant le CTEU, au 8 rue Copernic à Gravigny

Visite ouverte aux enfants accompagnés et PMR

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

centre de traitement des eaux 8 Rue Nicolas Copernic

Évreux 27000 Eure Normandie

