Vienne Profitons d’un après-midi pour nous immerger dans les secrets des zones humides et comprendre leurs rôles et intérêts écosystémiques, leur part dans la régulation climatique, puis approchons-nous calmement des étangs pour observer et surprendre l’avifaune aquatique, richesse de ces milieux.

**À prévoir :** jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés.

**GRATUIT – Ouvert à tous**

**Réservation obligatoire sur le site internet du CPA Lathus !** Au cœur du Sud Vienne, au milieu du bocage, se cache un réservoir de Biodiversité : l'Espace Naturel Sensible du Léché.

