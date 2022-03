Journée mondiale de l’eau – Bio2game Plougasnou, 7 mars 2022, Plougasnou.

Journée mondiale de l’eau – Bio2game Plougasnou

2022-03-07 – 2022-03-22

Plougasnou Finistère

Fédérer les connaissances sur le développement durable à l’occasion de la journée mondiale de l’eau !

La Journée mondiale de l’eau est célébrée tous les 22 mars depuis 1993 par les Nations Unies. À cette occasion, Bio2Game lance le Challenge de l’Eau : répondre à un quiz sur l’eau par jour du 7 au 22 mars. Les quiz se déclinent par tranche d’âge, sont gratuits et accessibles sur tablette téléphone ou ordinateur. Ils peuvent être utilisés en classe, dans des associations ou en famille. Les contenus ont été fournis par la Water Family qui s’est donné pour mission, depuis 2009, d’éduquer à la préservation de l’eau, de notre santé et de l’ensemble du vivant.

Soit directement : https://www.bio2game.com/quiz?query=WaterFamily

Bio2Game est une plateforme libre d’accès où chacun peut s’exprimer pour apporter sa pierre à l’édifice. Nous avons choisi pour ça la forme ludique et percutante du quiz en nous appuyant sur le consensus scientifique, sourcé de manière

transparente pour transmettre les messages. Nous croyons en la fédération du savoir entre les institutions, les ONG,

les experts et les expériences individuelles. Nous sommes engagés avec tous ceux qui sont déterminés à agir pour relever le plus grand défi qu’il nous ait été donné d’affronter en tant qu’espèce.

