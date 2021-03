Ault Ault Ault, Somme Journée mondiale de l’eau Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

Journée mondiale de l’eau, 24 mars 2021-24 mars 2021, Ault. Journée mondiale de l’eau 2021-03-24 – 2021-03-24

Ault Somme Conte en vidéo : « Le grand voyage d’un petit nuage » suivi d’une animation. De 3 à 8 ans.

6 places maximum

Dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires. Réservation obligatoire à la bibliothèque. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21 Conte en vidéo : « Le grand voyage d’un petit nuage » suivi d’une animation. De 3 à 8 ans.

6 places maximum

Dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires. Réservation obligatoire à la bibliothèque. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. ©Bibliotheque Paul Eluard – 2021

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault