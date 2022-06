Journée mondiale de l’Abeille Fouesnant, 3 juin 2022, Fouesnant.

Journée mondiale de l’Abeille Fouesnant

2022-06-03 – 2022-06-03

Fouesnant 29170

Le Casino Barrière Bénodet organise, dans la continuité de la Journée mondiale de l’Abeille, des visites commentées, à la miellerie de Fouesnant.

Elles ont pour but d’expliquer le rôle capital que jouent les abeilles dans notre écosystème et de l’intérêt de les préserver.

Elles sont gratuites et se termineront par une dégustation de miel et de Chouchen.

Elles sont proposées en priorité à nos clients mais aussi aux collaborateurs.

Elles se dérouleront le vendredi 03 juin 2022, à la Miellerie de Fouesnant :

Inscription gratuite obligatoire à l’accueil du Casino ou par téléphone au 02.98.66.27.27.

Créneaux de visites :

→ 14h et 15h

+33 2 98 66 27 27

Fouesnant

