Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix, le jeudi 18 novembre à 09:00

Dans le cadre de la journée Mondiale de la vue, en partenariat avec le CCAS et la Mairie de Roubaix, Le Lions Club Roubaix Croix Barbieux, organise une journée de dépistage des **troubles de la vue.** Il y aura également un stand qui proposera le **dépistage du diabète**.

Entrée libre

