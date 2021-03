Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Journée mondiale de la trisomie Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Journée mondiale de la trisomie Saint-Jean, 21 mars 2021-21 mars 2021, Saint-Jean. Journée mondiale de la trisomie

Saint-Jean, le dimanche 21 mars à 06:00

[Comprendre la Trisomie 21](https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2021/03/kit_trisomie21-2020-1.pdf) Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T06:00:00 2021-03-21T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Saint-Jean Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean