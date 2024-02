Journée mondiale de la trisomie 21 Cinéma Le Cabieu Ouistreham, samedi 24 février 2024.

une journée spéciale empreinte de sensibilité et d’inspiration avec le ciné-débat autour du film « J’irai décrocher la lune » à l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Cette journée propose une projection poignante de ce film qui aborde avec finesse les défis et les triomphes de ceux qui vivent avec la trisomie 21.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Cinéma Le Cabieu 5 Avenue Michel Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

