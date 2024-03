Journée mondiale de la santé : découvrez les ateliers proposés! Pavillon des Transitions Rouen, dimanche 7 avril 2024.

Journée mondiale de la santé : découvrez les ateliers proposés! A l’occasion de la journée mondiale de la santé, l’équipe du Pavillon vous propose différents ateliers gratuits et sur inscription : Dimanche 7 avril, 14h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

AU CHOIX :

– Confection d’un gel lavant et un baume apaisant naturel

Utiliser des cosmétiques naturels sans produit chimique de synthèse c’est respecter en même temps la nature et son corps. Le contact à long terme avec certains produits cosmétiques peut parfois entrainer allergies et irritations cutanées. Il vous est proposé de fabriquer 1 gel lavant corps et cheveux et 1 baume apaisant et réparateur sain pour votre peau et respectueux de l’environnement.

A partir de 12 ans.

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-gel-lavant-et-un-baume-apaisant

– Confection d’un macérât de plante médicinale

Pour les petits bobos du quotidien il y a certainement une plante médicinale qui peut vous aider. Venez apprendre à confectionner un macérât (infusion froide) de plantes médicinales pour soulager ces petits tracas.

A partir de 12 ans.

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-macerat-de-plante-medicinale

– Atelier-conférence «la santé dans l’assiette »

Chaque jour, nous nous nourrissons pour fournir à notre organisme le carburant nécessaire pour fonctionner. Mais l’acte de manger ne se résume pas à cela. Il résulte de nos habitudes, nos traditions familiales, culturelles. Nos choix alimentaires intègrent également des dimensions hédoniques, budgétaires et sociales. Ces choix ont des impacts, tant au niveau collectif qu’individuel, sur la santé et l’environnement. Dans cette atelier vous en apprendrez plus sur les liens entre alimentation, santé et environnement pour devenir des consommateurs éclairés, dans une démarche du bien-manger.

A partir de 8 ans

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-conference-la-sante-dans-lassiette

– Atelier « eco-relaxation »

Un peu stressé ? … venez-vous relaxer tout en étant écoresponsable : huile essentielle, lumière douce, son de la nature et exercice sur la respiration vous permettront de retrouver votre « zénitude »

A partir de 12 ans.

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-eco-relaxation

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1747, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Utiliser des cosmu00e9tiques naturels sans produit chimique de synthu00e8se cu2019est respecter en mu00eame temps la nature et son corps. Le contact u00e0 long terme avec certains produits cosmu00e9tiques peut parfois entrainer allergies et irritations cutanu00e9es. Il vous est proposu00e9 de fabriquer 1 gel lavant corps et cheveux et 1 baume apaisant et ru00e9parateur sain pour votre peau et respectueux de lu2019environnement. A partir de 12 ans. Chaque enfant doit u00eatre accompagnu00e9 d’un adulte, seul l’enfant doit s’inscrire. Par l’atelier de Mu00e9l. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e mondiale de la santu00e9 : confection du2019un gel lavant et un baume apaisant », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1123157.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-gel-lavant-et-un-baume-apaisant », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1310}, « link »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-gel-lavant-et-un-baume-apaisant »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1747, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pour les petits bobos du quotidien il y a certainement une plante mu00e9dicinale qui peut vous aider. Venez apprendre u00e0 confectionner un macu00e9ru00e2t (infusion froide) de plantes mu00e9dicinales pour soulager ces petits tracas. Age : u00e0 partir de 12 ans. Chaque enfant doit u00eatre accompagnu00e9 d’un adulte, seul l’enfant doit s’inscrire. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e mondiale de la santu00e9 : confection du2019un macu00e9ru00e2t de plante mu00e9dicinale », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1123187.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-macerat-de-plante-medicinale », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1310}, « link »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-confection-dun-macerat-de-plante-medicinale »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1747, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Chaque jour, nous nous nourrissons pour fournir u00e0 notre organisme le carburant nu00e9cessaire pour fonctionner. Mais l’acte de nutrition ne se ru00e9sume pas u00e0 cela. Il ru00e9sulte de nos habitudes, nos traditions familiales, culturelles… Nos choix alimentaires intu00e8grent u00e9galement des dimensions hu00e9doniques, budgu00e9taires et sociales. Ces choix ont des impacts, tant au niveau collectif qu’individuel, sur la santu00e9 et l’environnement. Dans cet atelier vous en apprendrez plus sur les liens entre alimentation, santu00e9 et environnement pour devenir des consommateurs u00e9clairu00e9s, dans une du00e9marche de « bien-manger ». A partir de 8 ans. Par Zestes d’Envie », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e mondiale de la santu00e9 : atelier-confu00e9rence u00abla santu00e9 dans l’assiette u00bb », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1123205.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-conference-la-sante-dans-lassiette », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1310}, « link »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-conference-la-sante-dans-lassiette »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1747, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Un peu stressu00e9 ? u2026Venez-vous relaxer tout en u00e9tant u00e9coresponsable : huile essentielle, lumiu00e8re douce, son de la nature et exercice sur la respiration vous permettront de retrouver votre u00ab zu00e9nitude u00bb A partir de 12 ans. Chaque enfant doit u00eatre accompagnu00e9 d’un adulte. Seul l’enfant doit s’inscrire. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e mondiale de la santu00e9 : atelier u00ab eco-relaxation u00bb », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1123219.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-eco-relaxation », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1310}, « link »: « https://my.weezevent.com/journee-mondiale-de-la-sante-atelier-eco-relaxation »}]