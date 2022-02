Journée Mondiale de la Protection Civile – #JMPC2022 Place Aristide Briand Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

50e **Journée Mondiale de la Protection Civile** – samedi 05 mars 2022 de 10h00 à 18h00 à Saint-Dizier (Haute-Marne). Journée consacrée à la découverte des missions et moyens de la Protection Civile à l’occasion de ses 60 ans d’existence sur le département de la Haute-Marne. Présence de différents stands et activités autour du secourisme et du soutien aux populations sinistrées : * Initiations aux Gestes Qui Sauvent * Présentation des moyens lourds * Découverte de l’activité d’Intervenant Secouriste * Recrutement Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Protection Civile organise sa journée mondiale au coeur de la ville. Cet événement rassemblera l’ensemble de des moyens de secours. Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

