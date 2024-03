Journée mondiale de la poésie Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau, jeudi 21 mars 2024.

Jeudi 21 mars 2024, venez fêter le Printemps en poésie à Sainte-Alvère, organisé par l’association Culture & Loisirs Alvérois et la commune de Val de Louyre et Caudeau.

Au programme toute la journée, déambulation poétique libre à partir du recueil de poésies « De Proses en Proses » inspirées par Sainte-Alvère.

A 18 heures, célébrations du Printemps à la bibliothèque lecture de poésies à plusieurs voix sur le thème du Printemps, du Moyen-Âge à nos jours, lancement officiel du concours de poésie concours destiné aux habitants de Val de Louyre et Caudeau ouvert à tous à partir de 7 ans, du 22 mars au 3 mai 2024, clôture par la Choralvéroise et collation offerte par la Mairie de Val de Louyre et Caudeau.

Gratuit 0 0 EUR.

Bibliothèque 22 rue de la République

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

