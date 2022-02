Journée Mondiale de la Margarita Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Journée Mondiale de la Margarita Mâcon, 22 février 2022, Mâcon. Journée Mondiale de la Margarita Skybar Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon

2022-02-22 17:00:00 – 2022-02-22 Skybar Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon Saône-et-Loire Venez profiter d’un coucher de soleil sur les toits Mâconnais et d’une Margarita confectionné par nos barmans.

Nous vous proposons 4 variétés différentes, car pour cette occasion nous avons revisité ce cocktail incontournable.

Skybar Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon

