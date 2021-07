Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour, Haute-Loire Journée mondiale de la bière Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour Catégories d’évènement: Freycenet-la-Tour

Haute-Loire

Journée mondiale de la bière Freycenet-la-Tour, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Freycenet-la-Tour. Journée mondiale de la bière 2021-07-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-31 17:00:00 17:00:00

Freycenet-la-Tour Haute-Loire Reportage et jeux

Ateliers, vente et dégustation le samedi 31/07 museefreycenetlatour@outlook.fr +33 4 71 04 15 56 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

