Lot

Journée Mondiale Alzheimer Cahors, 21 septembre 2021, Cahors. Journée Mondiale Alzheimer 2021-09-21 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-21 Esplanade de la Médiathèque 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Il vous est proposé : – d’accrocher dans l’arbre à souhaits une pensée, un souvenir heureux, ou un message d’espoir,

– de découvrir une exposition d’œuvres réalisées en art-thérapie,

– de s’informer auprès des bénévoles de l’association,

– de participer à une animation inter-active destinée à tous (enfants, adultes, ainsi qu'aux personnes malades). Une animation musicale accompagnera cet après-midi. Nous invitons le public à participer à cet événement festif, et symbolique, placé sous le signe de la solidarité et de l'intergénérationnel.

– de participer à une animation inter-active destinée à tous (enfants, adultes, ainsi qu'aux personnes malades). Une animation musicale accompagnera cet après-midi.

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Esplanade de la Médiathèque 185 avenue Jean-Jaurès Ville Cahors lieuville 44.44708#1.43409