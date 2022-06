Journée mobilité à Primel Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: 29630

La mairie crée l'évènement en rendant la commune la plus accessible possible ! Valide ou en situation de handicap rendez-vous sur la plage de Primel. De nombreux équipements seront présentés et mis à disposition pour partager du temps ensemble ! Vélo pousseur, Happy scoot, chenillettes, propulseur, venez profiter de la jolie plage! En coopération avec la société Miaggo, qui avait fait une présentation de différents matériels permettant aux personnes handicapées d'avoir accès à la plage et à la mer à la plage de Primel le 31 juillet dernier, une nouvelle journée de présentation, aura lieu le 15 juillet 2022. http://www.miaggo.fr/

